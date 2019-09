Telefonata tra Putin e Macron

"A seguito dei recenti colloqui russo-francesi a Fort Bregancon, si è svolta una conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente francese Emmanuel Macron", si afferma nella nota del Cremlino.

Durante la telefonata Putin e Macron si sono espressi a favore dell'unione degli sforzi di tutte le parti interessate per salvare e rispettare pienamente il piano d'azione globale congiunto secondo l'accordo internazionale sul programma nucleare iraniano.

I presidenti hanno inoltre sottolineato l'importanza del rispetto da parte di Kiev degli accordi raggiunti durante i vertici di Parigi e Berlino nel 2015 e nel 2016 per la risoluzione della crisi nel Donbass.

"Vladimir Putin ed Emmanuel Macron hanno dato una valutazione positiva della liberazione e dello scambio del 7 settembre dei detenuti di Ucraina e Russia, caratterizzandola come un'importante azione umanitaria. Si auspica che questa mossa favorisca la normalizzazione delle relazioni russo-ucraine", si afferma nella nota.

Il 7 settembre Russia e Ucraina hanno rimesso in libertà 35 persone condannate e detenute nei rispettivi Paesi. Tra le persone consegnate dalla Russia a Kiev figura il regista Oleg Sentsov, condannato per preparazione di un attacco terroristico e 24 soldati ucraini che avevano sconfinato in Russia. Ieri anche il direttore del portale RIA Novosti Ukraina Kirill Vyshinsky, dopo la scarcerazione, ha potuto fare ritorno in Russia nell'ambito dello scambio.

Si osserva che i leader dei due Paesi hanno sottolineato la mancanza di alternative agli accordi di Minsk per risolvere il conflitto in Ucraina sud-orientale.