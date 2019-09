Arrestato cittadino russo a Napoli su richiesta Usa, commenta Putin

L'arresto di cittadini russi su richiesta degli Stati Uniti ostacola le relazioni bilaterali: è una cattiva prassi, a volte legata alla concorrenza, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione plenaria durante il Forum economico orientale.

In precedenza era stato riferito che il direttore dello sviluppo di business della società United Engine Corporation (UEC, azienda del gruppo Rostec) Alexander Korshunov è stato arrestato in Italia su richiesta degli Stati Uniti; è sospettato di spionaggio industriale. Il ministero degli Esteri russo ha confermato l'arresto del connazionale Korshunov il 30 agosto all'aeroporto di Napoli sulla base di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità statunitensi.

"Il 30 agosto il cittadino russo Alexander Korshunov è stato arrestato all'aeroporto di Napoli sulla base di un mandato internazionale emesso dagli Stati Uniti", ha comunicato il dicastero diplomatico di Mosca, sottolineando che "i funzionari dell'Ambasciata sono immediatamente partiti per Napoli per difendere i diritti legittimi del cittadino russo ed hanno ottenuto l'accesso consolare".

"Gli viene fornita tutta l'assistenza necessaria e l'assistenza legale", ha affermato il ministero degli Esteri russo.

Si rileva che l'Ambasciata è in costante contatto con i rappresentanti delle autorità competenti italiane e continua far luce sulla situazione. L'episodio al ministero degli Esteri è stato definito "un esempio di concorrenza sleale".

Come osservato dal presidente russo, in base ai dati dell'anno scorso, 40 cittadini russi sono stati arrestati in Paesi terzi su richiesta degli Stati Uniti. Ha citato i casi di Dmitry Makarenko, arrestato alla fine di dicembre, e Alexander Korshunov.

"Si tratta di una pessima prassi. Complicano le nostre relazioni intergovernative, lo dico senza battute, senza ironia. Spesso non vediamo alcun motivo per azioni ostili di questo tipo. Inoltre ho tutte le ragioni per credere che sia legato a questioni di concorrenza. Probabilmente potrebbero esserci alcuni reati. Ma le nostre forze dell'ordine dovrebbero cooperare", ha detto il capo di Stato russo.

Putin ritiene che sia necessario firmare opportuni accordi che forniscano regole precise in questo tipo di situazioni. I trattati in vigore di fatto non funzionano e devono essere aggiornati.