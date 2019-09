Corea del Sud chiede di vietare la bandiera del “Sol Levante” alle Olimpiadi di Tokyo2020

“Il Giappone dev’essere ben consapevole del fatto che la bandiera del Sol Levante viene percepita da molti paesi vicini come il simbolo del suo militarismo ed imperialismo nel passato”, cita l’agenzia Yonhap il portavoce del Ministero degli Esteri sudcoreano, Kim In-chul.

Kim In-chul ha detto ai giornalisti durante una conferenza stampa che il governo sudcoreano potrebbe collaborare con i ministeri relativi per “risolvere la situazione”.

Secondo quanto riferito, il Comitato olimpico giapponese aveva rifiutato di vietare agli spettatori di dimostrare la bandiera del Sole Nascente in qualsiasi forma nonostante fosse associato al militarismo giapponese in Corea del Sud e Cina.

Nel 1999 il Giappone ha adottato una nuova bandiera ufficiale con un disco solare rosso. Tuttavia, la marina militare del Paese continua ad utilizzare la bandiera raffigurante il Sol Levante, la bandiera di guerra della marina militare e dell'esercito imperiale del Giappone dal XIX secolo e fino alla sua sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, nel 1945. In Corea la bandiera del Sole Nascente è associata al dominio coloniale giapponese.

I Giochi della XXXII Olimpiade sono in programma a Tokyo dal 24 luglio al 10 agosto 2020. Più di 12 000 atleti in rappresentanza di oltre 200 paesi si sfideranno in 339 eventi di 33 diverse discipline sportive.