Voto sulla piattaforma Rousseau, vincono i SI con il 79,3%

Il voto che ha tenuto con il fiato sospeso l'Italia politica è terminato. Alla consultazione sul sito della Piattaforma Rousseau ha preso parte un numero record di utenti iscritti, che hanno dato il loro assenso al nuovo governo con presidente del Consiglio Conte, sostenuto dal M5S e dal PD.

Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?

Per il SI ha votato il 79,3%, per il NO il 20,7%.

L'annuncio è arrivato da Luigi Di Maio in una conferenza stampa dalla Camera dei Deputati. Il leader politico del Movimento 5 Stelle ha annunciato che "il programma di governo è concluso" ed ha ribadito il ruolo del suo partito come "ago della bilancia della legislatura, che ha assicurato stabilità e continuità del presidente del Consiglio dei Ministri".

"Non sarà un governo di destra o di sinistra, ma un governo che dovrà fare le cose giuste" - ha aggiunto Di Maio.

Nella sua conferenza stampa Di Maio ha ringraziato i capigruppi ed i parlamentari del suo partito ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mentre non ha risparmiato delle parole al vetriolo per l'ex alleato Matteo Salvini.

"Come si fa a lamentarsi di cosa farà il governo, se ci potevi stare al governo?" - la frecciata di Di Maio a Salvini, che poi rincara la dose "Noi non abbiamo paura del voto, ma non si può usare il voto per scappare dalle promesse fatte".

Sono stati oltre 73 mila gli utenti che hanno espresso il proprio voto, su una base di aventi diritto di 115 mila persone. La partecipazione al voto di oggi ha superato i 56 mila voti totalizzati il 30 maggio, dopo il risultato delle Europee del 2019, nella consultazione in cui era stato chiesto di proseguire il mandato sul ruolo di Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle.