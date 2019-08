Regina Elisabetta approva sospensione del parlamento britannico

La dichiarazione ha confermato che il parlamento sarebbe stato sospeso in una giornata compresa tra il 9 settembre e il 12 settembre, fino al 14 ottobre.

"È in questa giornata ordinata da Sua Maestà in Consiglio che il Parlamento sarà rimandato in un giorno non prima di lunedì 9 settembre e non più tardi di giovedì 12 settembre 2019 a lunedì 14 ottobre 2019", si afferma nella dichiarazione.

La richiesta di Boris Johnson

In precedenza il premier britannico Boris Johnson avrebbe inoltrato una richiesta ufficiale alla regina Elisabetta II per interrompere i lavori a Westminster fino al 31 ottobre, a Brexit già avvenuta.

Johnson ha chiesto alla Regina di proclamare l'interruzione dei lavori parlamentari a Westminster fino al 14 ottobre, quando alle opposizioni non sarà rimasto che un giorno fino al 15 ottobre, quando mancherà ormai troppo poco tempo perché le opposizioni possano fare alcunché per impedire una no-deal Brexit come sancito dal referendum del 2016.

In precedenza lo stesso Johnson aveva pubblicato un tweet dove accusava il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn di voler ostacolare a tutti i costi l'uscita dall'UE, ribadendo invece la sua ferma volontà di portare a termine la Brexit entro il 31 ottobre come da programma.

Nel caso in cui questa strategia non dovesse andare a buon fine, alla maggioranza non rimarrebbe che attuare la sua seconda opzione politica, che consiste nell'inondare il Parlamento di Lord favorevoli al 'Leave' in modo da poter guadagnare un margine di sicurezza contro la componente pro-UE.