Secondo due italiani su tre Conte dovrebbe guidare il M5S

Lo rileva l'istituto Gdf, con un'indagine svolta tra il 24 e il 26 agosto, pubblicata durante le ore più travagliate della trattativa fra Di Maio e Zingaretti. Per il 66,7% degli intervistati dovrebbe essere Giuseppe Conte alla testa del movimento, rispetto a Di Maio (14,3%) e Di Battista (13,9%).

Secondo quanto emerge dal sondaggio, lo scontro per la leadership fra Di Maio e Di Battista si è trasformato "in una lotta fratricida", in cui i due esponenti pentastellati "si mangiano consensi l'un l'altro", spiega Roberto Baldassarri, presidente dell'Istituto. Tra i due litiganti è l'ex premier a raccogliere il consenso perduto dai due leader, pur non essendo interno al movimento.

Agli intervistati è stato inoltre chiesto quale figura vedrebbero meglio a Palazzo Chigi, tra un politico di professione o una figura della società civile. La maggior parte si è espressa in favore di quest'ultima ipotesi, il 44%, mentre il 32% preferirebbe un esponente politico e il 19% ritiene l'aspetto non risolutivo e si colloca nella casella degli indifferenti.

Infine il 40,2% si riconosce in un partito presente in Parlamento, il 39,4% non si riconosce in un partito o un leader e il 19,3 si riconosce solo nella figura del leader.