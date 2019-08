Bolsonaro scherza su Brigitte Macron, prosegue il duello Francia-Brasile

Il posto recava il commento: “Ora capite perchè Macron se l’è presa con Bolsonaro?”. I media francesi hanno diffuso la notizia e Macron ha già reagito all’avvenuto.

I continui incendi in Amazzonia e le crescenti critiche rivolte al presidente brasiliano dai leader stranieri hanno suscitato un brusco deterioramento delle relazioni tra la Francia e il Brasile. Le critiche più pesanti al presidente brasiliano Bolsonaro erano state rilasciate appunto da Emmanuel Macron. Il presidente francese ha ripetutamente accusato Bolsonaro di mancate azioni nel domare gli incendi boschivi e ha esortato la comunità internazionale “a prendere misure concrete”.

Un’altra serie di scontri tra i presidenti è avvenuta oggi quando Bolsonaro ha reagito a un post su Facebook in cui un utente ha paragonato le fotografie delle consorti dei capi di Brasile e Francia, scrivendo “ora capite perchè Macron se l’è presa con Bolsonaro?”. Il presidente brasiliano ha risposto “Non mettere in imbarazzo il ragazzo kkkkkkk” ("tante risate").

La notizia è stata resa nota dai media in Francia e a breve Emmanuel Macron ha risposto al presidente brasiliano.

“Spero che il Brasile abbia un presidente che si comporti in maniera decente”, ha detto Emmanuel Macron durante una conferenza stampa del vertice G7 in corso a Biarritz.

Nella giornata di ieri il ministro dell’Istruzione del Brasile Abraham Weintraub ha dato del “cretino” al presidente francese e lo ha definito un “opportunista bastardo” in cerca di sostegno dalla lobby agricola francese.

A França é uma nação de extremos. Gerou homens como Descartes ou Pasteur, porém também os voluntários da Waffen SS Charlemagne. País de iluministas e de comunistas. O Macron não está a altura deste embate. É apenas um calhorda oportunista buscando apoio do lobby agrícola francês. — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) August 25, 2019

Alla vigilia del vertice G7 a Biarritz il presidente francese Emmanuel Macron aveva definito gli incendi in Amazzonia una grave crisi internazionale e ha accusato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro di non aver rispettato gli obblighi presi sulla salvaguardia del clima. A sua volta Bolsonaro ha accusato Macron di un atteggiamento colonialista e di aver strumentalizzato la questione per interessi politici personali. Tuttavia, dopo le critiche della comunità internazionale, le autorità brasiliane hanno inviato unità dell'esercito nelle foreste per combattere il fuoco.

Un’altro precedente spiacevole per la Francia è successo nella fine del mese di luglio durante il tour del ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian in America del Sud. Il 29 luglio il politico aveva in programma un incontro con il presidente Bolsonaro, però quest’ultimo ha preferito di andare dal barbiere.