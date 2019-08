Paesi G7 stanzieranno 20 mln € per gli incendi in Amazzonia

I leader dei paesi del G7 hanno deciso di stanziare 20 milioni di euro come un’assistenza finanziaria per contrastare gli incendi boschivi in Amazzonia.

Lo ha reso noto il presidente francese Emmanuel Macron nel corso delle trattative con il presidente cileno Sebastian Pinera.

Uno degli argomenti principali del vertice G7 a Biarritz risulta il rogo scoppiato nei boschi dell’Amazzonia. Ieri il presidente francese Macron ha dichiarato che i leader dei paesi membri del G7 “hanno raggiunto un ampio consenso sulla necessità di fornire assistenza ai paesi colpiti dagli incendi il più presto possibile”.

“Invieremo immediatamente ai paesi dell'Amazzonia (...) un sostegno finanziario di almeno circa 20 milioni di euro”, ha detto oggi Macron in una conferenza stampa ai margini del vertice del G7 a Biarritz.

“L’Amazzonia è il polmone del mondo e questo disastro non deve lasciare indifferente nessuno”, ha sottolineato. “Inoltre, abbiamo intenzione di presentare l’iniziativa all’Assemblea generale delle Nazioni Unite”, ha aggiunto Macron.

Il presidente del Cile Sebiastian Pinera, a sua volta, ha spiegato che i fondi saranno anche utilizzati per acquistare i Canadair al fine di contrastare disastro naturale e ha esortato "allo sviluppo di una strategia a lungo termine per prevenire gli incendi naturali nella regione e ripristinare le foreste dell'Amazzonia".

Alla vigilia del vertice G7 a Biarritz il presidente francese Emmanuel Macron aveva definito gli incendi in Amazzonia una grave crisi internazionale e ha accusato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro di non aver rispettato gli obblighi presi sulla salvaguardia del clima. A sua volta Bolsonaro ha accusato Macron di un atteggiamento colonialista e di aver strumentalizzato la questione per interessi politici personali. Tuttavia, dopo le critiche della comunità internazionale, le autorità brasiliane hanno inviato unità dell'esercito nelle foreste per combattere il fuoco.

Oltre agli incendi boschivi in Amazzonia tra gli argomenti discussi ai margini del summit G7 a Biarritz ci sono anche la Brexit, la crisi nelle relazioni con l’Iran, il clima, un possibile ripristino del G8 con la partecipazione della Russia e altre crisi internazionali. Come è stato riportato prima, l'argomento chiave del vertice sarebbe stato la lotta contro varie manifestazioni di disuguaglianza.