Stallo nella trattativa di governo: il PD invoca "discontinuità", il M5S "la soluzione è Conte"

Continua la trattativa per la formazione di un nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, ma la situazione, dopo le aperture dei giorni scorsi, si è irrigidita nuovamente. Previsto per lunedì un nuovo incontro fra i due partiti.

I 5 Stelle fermi su Conte a Palazzo Chigi

"La soluzione è Conte, il taglio dei parlamentari e la convergenza sugli altri 9 punti posti dal vicepresidente Di Maio. Non si può aspettare altro tempo su delle cose semplicemente di buon senso. È assurdo. L’Italia non può aspettare il Pd. Il Paese ha bisogno di correre, non possiamo restare fermi per i dubbi o le strategie di qualcuno" dice il Movimento 5 Stelle in una nota riportata dall'ANSA.

Dal PD: Zingaretti invoca discontinuità ed è pronto a un nuovo incontro

Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha convocato una conferenza stampa nella sede nazionale del Partito Democratico dopo l'inizio dei lavori dei sei tavoli sul programma di governo a cui hanno preso parte i membri della segreteria del partito ed i capigruppo di Camera e Senato. La direzione del Partito Democratico chiede al Movimento ribadisce il no al modello del contratto, ma un patto per un governo di "discontinuità e di svolta".

"In un governo di svolta e discontinuità la discontinuità debba essere garantita anche da un ricambio di persone. Ci sono delle opinioni differenti, ma sono convinto che si troverà una soluzione" - ha detto Zingaretti.

Per avere un governo di svolta e di discontinuità, deve essere garantito un ricambio. No a ultimatum o contrapposizioni #IdeeXItalia — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) August 25, 2019

​Nel suo intervento Zingaretti ha ribadito i punti principali portati avanti dal PD nella trattativa con il Movimento 5 Stelle: volontà di ridurre le tasse per i redditi medio bassi, investimenti su ambiente, scuola, infrastrutture, rinnovamento delle politiche economiche.

Vogliamo un Paese più green, più giusto, che metta al centro donne, lavoro, sviluppo e infrastrutture #IdeeXItalia — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) August 25, 2019

​Gli altri: domenica di relax per Salvini, anche Franceschini la butta sul calcio

Il leader della Lega Matteo Salvini da Twitter ribadisce la linea "Mai con il PD":

E pensare che qualcuno vorrebbe cancellare i Decreti Sicurezza e riaprire i porti... Mai col PD! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 25, 2019

​L'ex ministro della Cultura Paolo Franceschini paragona la situzione che si è creata intorno al PD in questa fase, a quella della nazionale italiana prima dei Mondiali del 1982.

Al #Mundial82 il silenzio stampa portó fortuna. E’ tutto molto delicato e difficile e per questo faccio una proposta a tutti i compagni di squadra del Pd: fino alla fine della crisi parla solo @nzingaretti per tutti, come allora fecero gli azzurri con Zoff. pic.twitter.com/uqGtzK0Z1E — Dario Franceschini (@dariofrance) August 25, 2019

