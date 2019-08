Al G7 raggiunto un accordo sull’aiuto all'Amazzonia in fiamme

“Abbiamo raggiunto un ampio consenso sulla necessità di fornire assistenza ai paesi colpiti dagli incendi il più presto possibile. Porteremo questa decisione ad un livello di attuazione decente, tutti i contatti necessari con questi paesi dell'Amazzonia sono già in corso per identificare interventi concreti dal punto di vista finanziario e materiale”, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron.

Macron ha aggiunto che è stata anche discussa la strategia di riforestazione per ripristinare le foreste dell'Amazzonia. Il presidente della Francia ha confermato che su questo tema “durante la discussione sono state espresse varie opinioni. Inoltre, la decisione presa dipenderà anche dai paesi dell'Amazzonia, il desiderio dei quali di proteggere la propria sovranità è ben nota”. “Rispetteremo pienamente questa sovranità implementando misure per ripristinare le foreste”, ha sottolineato Macron.

"Contribuiremo allo sviluppo economico di tutti questi paesi, però non dobbiamo dimenticare che l'importanza dell'Amazzonia sia per loro, che per l'intera comunità internazionale, dal punto di vista della conservazione della biodiversità, del fornimento dell'ossigeno per il pianeta e la lotta al riscaldamento del pianeta, è così grande che dovremmo assolutamente ripsristinare queste foreste”, ha affermato il presidente francese.

Prima dell’inaugurazione del vertice G7 a Biarritz Macron aveva definito gli incendi in Amazzonia una grave crisi internazionale e ha accusato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro di non aver rispettato gli obblighi presi sulla salvaguardia del clima. A sua volta Bolsonaro ha accusato Macron di un atteggiamento colonialista e di aver strumentalizzato la questione per interessi politici personali. Tuttavia, dopo le critiche della comunità internazionale, le autorità brasiliane hanno inviato unità dell'esercito nelle foreste per combattere il fuoco.

Il summit G7 si svolge nella città francese di Biarritz. Oggi è il secondo dei tre giorni del vertice. Tra gli argomenti discussi ai margini del summit ci sono la Brexit, la crisi nelle relazioni con l’Iran, gli incendi in Amazzonia, il clima e altre crisi internazionali. Il tema principale sarà la lotta contro varie manifestazioni di disuguaglianza.