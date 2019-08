Accordo fra Usa e Talebani: ritiro delle truppe tra 15 mesi, al massimo due anni

Nel corso delle trattative svoltesi a Doha, in Qatar, i rapprestantanti degli Stati Uniti e quelli del movimento radicale Talebano hanno raggiunto un accordo sui tempi del ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan. Lo ha riferito oggi il quotidiano pakistano Dawn.

Nel corso del nono round dei negoziati tra le delegazioni degli Stati Uniti e quella dei Talebani nella capitale qatariota di Doha sarebbe stata raggiunta un’intesa sulle tempistiche del ritiro delle truppe straniere.

“Abbiamo concordato un lasso di tempo per il ritiro delle truppe. Ora sono in corso i negoziati sulle modalità dell’attuazione del ritiro”, ha dichiarato Suhail Shaheen, portavoce dell'ufficio politico dei Talebani a Doha.

Allo stesso tempo, né lui né gli Stati Uniti hanno ancora divulgato informazioni sulle date del ritiro delle truppe, ma i media afghani citando fonti interne ai talebani ipotizzano un periodo compreso tra 15 mesi e due anni.

Secondo Dawn, il presidente afgano Ashraf Ghani ha insistito sul fatto che gli sarebbe stato fornito un progetto finale di accordo per un “ampio dibattito” prima che fosse firmato. I talebani continuano a rifiutare di riconoscere il governo di Ghana ma hanno accettato di partecipare al dialogo intra-afghano.

Nel corso dell'ultimo anno, gli Stati Uniti e i talebani hanno tenuto otto serie di colloqui in cui hanno discusso il ritiro delle truppe, il cessate fuoco, la prospettiva di ulteriori relazioni intra-afghane e le garanzie che l'Afghanistan non diventerà un punto di partenza per il terrorismo internazionale.

I negoziati in atto fra Stati Uniti e Talebani si svolgono alla vigilia delle prossime elezioni presidenziali, in programma in Afghanistan sabato 28 settembre 2019.