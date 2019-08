Intervento del Dipartimento di Stato Usa sul nucleare nordcoreano

Il Dipartimento di Stato americano non esclude che la Corea del Nord possa aver creato un nuovo sito per i test nucleari dopo lo smantellamento del poligono nucleare di Punggye-ri.

Nel maggio 2018 le autorità nordcoreane avevano fatto esplodere tre tunnel su quattro del poligono di test nucleari di Punggye-ri, così come sono stati distrutti i punti di osservazione a terra, le strutture di sicurezza ed altri oggetti legati alla manutenzione e al funzionamento del centro.

Il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato un nuovo rapporto sull'attuazione dei suoi obblighi in relazione ai vari accordi di controllo degli armamenti, non proliferazione e disarmo.

"Conformemente alla Dichiarazione congiunta sui colloqui a sei del 2005, la Corea del Nord si è impegnata a rinunciare a tutte le armi nucleari e ai programmi nucleari esistenti e a ritornare al più presto ai controlli di sicurezza dell'Aiea e all'interno del Trattato di non proliferazione nucleare. Durante il periodo di riferimento la Corea del Nord ha firmato la Dichiarazione congiunta al vertice di Singapore nel giugno 2018. in cui, tra gli altri impegni, ha ribadito il suo impegno a "lavorare sulla piena denuclearizzazione della penisola coreana", si afferma nel documento.

I diplomatici americani hanno osservato che la Corea del Nord "non ha condotto ulteriori test nucleari ed ha annunciato che il sito nucleare di Punggye-ri è stato completamente smantellato". Per Washington, queste azioni "potrebbero essere un segnale positivo in base al quale la Corea del Nord è pronta a compiere ulteriori passi per adempiere ai propri obblighi in materia di denuclearizzazione".

Allo stesso tempo il Dipartimento di Stato ritiene che "la Corea del Nord possa aver creato un altro sito per i test nucleari".