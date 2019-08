Unione Europea si oppone a rientro di Russia in G8

L'UE è contraria al rientro della Russia nel G7 fino a quando le questioni che hanno portato alla sua esclusione non verranno risolte, ha detto una fonte altolocata dell'UE a Sputnik.

"Un invito alla Russia a rientrare nel G7 senza condizioni sarebbe controproducente, un segno di debolezza", ha detto.

La fonte ha anche ricordato la posizione di lunga data dell'UE sulle questioni ucraine, delle quali il primo ministro britannico Boris Johnson, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel hanno già parlato, affermando che i progressi nell'attuazione degli accordi di Minsk contribuirebbero a creare nuove condizioni per il rientro della Russia al formato G7.

Secondo lui, esiste il formato del G20 per il dialogo con Mosca, mentre il G7 dovrebbe rimanere un "forum di democrazie impegnate in valori comuni".

In precedenza, Donald Trump ha accettato la proposta del presidente francese Emmanuel Macron a invitare la Russia al vertice del G7 del 2020 negli Stati Uniti. Il leader degli Stati Uniti dovrebbe sollevare la questione alla riunione del G7 a Biarritz. Putin, a sua volta , ha affermato che la Russia non esclude la ripresa del formato G8, e che tuttavia questo "non è fine a se stesso".

Anche il presidente del Consiglio dell'Italia Giuseppe Conte aveva auspicato a un rientro della Russia nel formato del G8.

L’esclusione della Russia dal G8

Il formato G8 è esistito dal 1998 fino al 2014, anno degli eventi in Crimea e Ucraina. Da allora la Russia non viene più invitata alle riunioni dei paesi più influenti del mondo e il gruppo si è trasformato nel G7.