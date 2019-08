Discriminazioni di Rt e Sputnik in Europa violano obblighi all'interno dell'Osce - Lavrov

"L'ho già detto, il fatto è che quello che avviene per esempio nei confronti di Rt e Sputnik: vietano di prendere parte alle conferenze stampa, si inventano alcuni programmi su internet che bloccano automaticamente quelle notizie ritenute politicamente inaccettabili dalle autorità del rispettivo Paese. Tutto questo è una violazione degli obblighi all'interno dell'Osce sull'accesso diretto alle informazioni della gente", ha dichiarato Lavrov a margine dei colloqui con il ministro degli Esteri tedesco a Mosca.

Ha sottolineato che in Russia non sono state applicate misure restrittive ai media stranieri.

Lavrov ha ricordato che ad Rt e Sputnik è stato negato l'accreditamento presso l'Eliseo e che gli istituti di credito tedeschi Deutsche Bank e Commerzbank hanno notificato alle strutture di Rt l'interruzione dei servizi erogati senza fornire spiegazioni.

Global Conference on Press Freedom

In precedenza, gli organizzatori della Global Conference on Press Freedom (Conferenza globale per la libertà dei media), che si è tenuta a Londra il 10 e 11 luglio, hanno rifiutato di accreditare l'agenzia Sputnik senza spiegarne il motivo.

"Grazie per il vostro interesse alla copertura mediatica della Global Conference on Press Freedom. Putroppo la vostra richiesta di accredito non può essere soddisfatta a causa per il seguente motivo: raccomandazione di Jenny", recita la lettera di risposta della direzione organizzativa.

Alla domanda su cosa significa “raccomandazione di Jenny”, gli organizzatori hanno risposto di aver inoltrato la richiesta a chi di competenza e che seguirà una risposta. Il corrispondente Sputnik ha anche contattato telefonicamente gli organizzatori per avere chiarimenti, senza tuttavia riceverne. È stata inoltre inviata una richiesta formale sulla motivazione del rigetto della richiesta di accredito, ma non è ancora giunta una risposta.