Putin sicuro, Usa usciti da trattato Inf per testare nuovo missile

"Posso dire che siamo delusi da quello che vediamo. Naturalmente il test di un missile terrestre a medio raggio, in violazione del trattato Inf, aggrava generalmente il contesto nel campo della sicurezza nel mondo e in Europa in particolare...In primo luogo gli americani hanno testato questo missile troppo velocemente, troppo presto dopo l'annuncio dell'uscita dal trattato. Pertanto abbiamo tutte le ragioni per credere che i lavori su questo razzo e sul suo atterraggio, si tratta di un missile navale, siano iniziati molto prima di cercare i pretesti per ritirarsi dal trattato", ha detto Putin dopo i colloqui con il presidente finlandese Sauli Niinistö.

Il presidente russo Vladimir Putin ha inoltre affermato di essere preoccupato dalla possibilità degli Stati Uniti di lanciare il missile testato dalla Romania e dalla Polonia.

"E' quello che mi preoccupa. Il missile testato, come affermato dal Pentagono, è un Tomahawk, cioè un missile navale. È atterrato, pertanto adattato per il lancio da terra. I lanci di questi missili possono essere effettuati dai lanciatori che si trovano già in Romania e che dovrebbero essere dislocati in Polonia. Basta cambiare solo il software", ha aggiunto Putin.

Il capo di Stato russo ha affermato di non essere certo che la parte americana avrebbe informato i partner europei di quale software disponessero in questi sistemi.

"Per noi significa l'emergere di nuova minaccia, a cui dobbiamo rispondere di conseguenza", ha aggiunto.

La Russia intraprenderà azioni speculari in risposta alle mosse statunitensi riguardo il test del nuovo missile, ha sottolineato il presidente russo.

"Certamente serve il dialogo su questi temi. Ma manca ancora un dialogo del genere. Adotteremo ora le misure appropriate e speculari in risposta a queste azioni. Abbiamo già avanzato le proposte per avviare il dialogo. Manteniamo lo stesso punto di vista. Siamo pronti ad avere discussioni su questo punto con gli europei e con gli americani, ma la sicurezza della Russia sarà garantita in modo affidabile", ha evidenziato Putin.

Il test del missile americano

Il 19 agosto, il Pentagono ha annunciato un test di un missile da crociera terrestre non nucleare, che sarebbe risultato vietato secondo il defunto Trattato INF. Il trattato, che è definitivamente terminato il 2 agosto, vietava i missili con un raggio di 500 a 5500 chilometri. Il test del missile ha avuto luogo il 18 agosto.

In risposta, la Russia ha accusato gli Usa di aver preparato test su missile prima della fine del Trattato Inf.

"Era stato preparato molto tempo fa, molto prima del 2 agosto, quando gli obblighi legali delle parti scadevano formalmente ai sensi del Trattato Inf", ha dichiarato ai giornalisti il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov.