Macron rassicura Putin: "crediamo in Europa da Lisbona a Vladivostok”

Prima dei negoziati con Putin il presidente francese aveva rimarcato che "il nostro ordine mondiale sta attraversando un momento storico" ed è necessario ricreare “un'architettura di sicurezza” tra l'Ue e la Russia.

"Le relazioni tra Francia e Russia come tra Russia ed Unione Europea hanno un ruolo decisivo. L'ho detto molte volte (...) la Russia è un paese europeo. E noi crediamo profondamente in questa Europa, che si estenda da Lisbona a Vladivostok", ha detto Macron.

A sua volta, il presidente russo Vladimir Putin, parlando delle prospettive circa “la creazione di un'Europa comune da Lisbona a Vladivostok", ha osservato che persino il generale Charles de Gaulle "espresse questa idea parlando dell'Europa da Lisbona agli Urali".

Il 19 agosto, il presidente della Russia Vladimir Putin si è recato nella città meridionale francese di Fort de Brégançon in visita uffciale. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto il suo ospite nella propria residenza estiva.

L'incontro tra i presidenti di Francia e Russia arriva a pochi giorni dall'apertura del vertice G7, che si terrà a Biarritz dal 24 al 26 agosto.

© Sputnik . Alexey Druzhinin Putin e Macron durante il loro incontro nella residenza di Fort Brégançon

La Francia e la Russia sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu ed il dialogo tra Eliseo e Cremlino è importante per entrambe le parti. Lo stesso Macron ha affermato in diverse occasioni di ritenere importante il dialogo con il presidente russo Putin: nel 2018 Macron è stato ospite del Forum economico di San Pietroburgo e Putin era stato in visita a Parigi per il centesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale.

Come ammesso in un'intervista a Sputnik dall'ex ambasciatore francese in Russia Claude Blanchemaison, Putin e Macron tengono regolari colloqui telefonici in cui discutono regolarmente i principali temi internazionali.