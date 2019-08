Lituania vuole coalizione contro centrale nucleare in Bielorussia

In occasione di un vertice internazionale di Vilnius la Lituania esorta a istituire una coalizione internazionale per contrastare gli sforzi della Bielorussia per costruire una centrale nucleare.

Il vertice internazionale, che si tiene annualmente con il patrocinio dell'ex presidente lituano Valdas Adamkus, si svolgerà dal 22 al 23 agosto e si concentrerà sulla stabilità europea e transatlantica. L'evento riunirà politici ed esperti di membri della NATO, Ucraina, Moldavia e Georgia.

L'agenda della conferenza include discussioni su questioni relative alla sicurezza energetica e sulla possibilità di creare una coalizione internazionale che contrasti l’implementazione del progetto di costruzione della nuova centrale nucleare in Bielorussia. Secondo il quotidiano BiznesAlert, la centrale sarebbe costruita a 50 chilometri da Vilnius, la capitale lituana.

La centrale ha una capacità prevista di 2.400 megawatt. Il contratto principale per l'impianto è stato firmato il 18 luglio 2012 e la prima unità di potenza dovrebbe iniziare a funzionare quest'anno. Il Parlamento lituano ha dichiarato di vedere il progetto come una "minaccia alla sicurezza nazionale". Tuttavia Minsk ha garantito che l'impianto soddisferà i più alti standard di sicurezza.

Nei giorni scorsi il cancelliere tedesco Angela Merkel dopo un incontro con il presidente lituano Gitanas Nauseda ha esortato l'Unione europea a sorvegliare la costruzione dell'impianto nucleare in Bielorussia. Allo stesso tempo, il presidente lituano ha espresso rammarico per la decisione dell'altro paese baltico, la Lettonia, di acquistare elettricità da una centrale nucleare in costruzione in Bielorussia.