G7 a Biarritz, Francia mobilizza 10.000 persone per guarantire la sicurezza

Lo ha riferito il canale BFMTV con riferimento alle informazioni non ufficiali ricevute dal ministero degli Affari interni e dalle autorità regionali della Francia sudoccidentale.

Nella città di Barritz e dintorni saranno presenti 45 Compagnie républicaine de sécurité, unità speciali della polizia francese addette alle azioni speciali militari, in particolare la dispersione di manifestazioni. Tale numero di unità coinvolte generalmente è impiegato in tutto il Paese, e non in una sola città con i suoi dintorni.

A Biarritz al momento del vertice saranno create due zone di sicurezza. La zona principale è la “zona rossa” che includerà l’hotel principale della città (Hotel de la Plage), due casinò e l’edificio del comune. L'accesso a questa zona sarà effettuato rigorosamente con pass. Inoltre, tutte le auto saranno rimosse dalle strade.

Le misure di sicurezza nella seconda “zona blu” saranno meno rigorose. Gli automobilisti con permessi speciali saranno ammessi alla zona su presentazione delle loro carte d'identità. Al momento nelle strade di Biarritz sono già stati installati sgorbie di cemento, che impediscono il movimento dei veicoli non autorizzati.

Un giorno prima dell'inizio del vertice, la stazione locale e l'aeroporto saranno chiusi: quest'ultimo accetterà solo gli aerei dei leader dei paesi partecipanti. I servizi di sicurezza francesi monitoreranno la situazione nelle città vicine, in particolare nella città di Hendaye, dove gli antiglobalisti pianificano una manifestazione di massa nel giorno dell’inaugurazione del vertice G7. Poco prima del summit sono state create le unità speciali per contrastare i black bloc, i manifestanti più radicali.

Gli esperti di sicurezza francesi non escludono che possano accadere anche risse tra vari gruppi di sinistra che intendono partecipare alle manifestazioni. Un’altra preoccupazione dei servizi speciali è il fatto che a Hendaye si recheranno anche i nazionalisti radicali corsicani e baschi.

Nei giorni scorsi il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso le misure di sicurezza senza precedenti sullo sfondo delle voci di scontri e violenze nelle manifestazioni di protesta al Summit G7.

Il vertice G7 si svolgerà nella città francese di Biarritz dal 24 al 26 agosto. Oggi, 19 agosto, sempre in Francia si svolge l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo collega russo Vladimir Putin.