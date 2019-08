Angela Merkel conferma l'addio alla politica dopo 2021

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha confermato che dopo le prossime elezioni politiche in Germania, che si terranno nel 2021, non intende impegnarsi in prima linea in attività politiche. Lo ha dichiarato oggi durante un incontro con i lettori del giornale Ostsee-Zeitung nella città di Stralsund, nel nord della Germania. L'incontro è stato trasmesso sul sito web del giornale.

"Sì, non vorrei più avere incarichi politici di primo piano", ha dichiarato la Merkel.

"Certo, rimarrò una figura politica, ma non mi occuperò di attività politiche attivamente".

La Merkel ha osservato che si terrà lontana dagli incarichi a Bruxelles. "Tutti gli incarichi sono stati appena assegnati", ha osservato la cancelliera tra le risate dei presenti.

Alla fine dello scorso anno la Merkel si era dimessa dalla presidenza dell'Unione Cristiano-Democratica, tuttavia è rimasta alla guida del governo. In base alle sue dichiarazioni, porterà a termine il quarto mandato fino al 2021.