Google potrà influenzare le elezioni in USA?

L’ingegnere ed ex dipendente di Google Kevin Cernekee, che afferma di essere stato inserito nella black list del gigante dell’IT per essere un conservatore, ha detto che secondo lui l’azienda cercherà di influenzare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020. Cernekee ha raccontato a Fox News che Google rafforzerà la censura per assicurarsi che Trump perda le elezioni. Tra gli strumenti, la censura della pubblicità politica e l’applicazione di filtri ai risultati delle ricerche online per promuovere la propria agenda politica.

Spuntik ha chiesto a Rich Tehrani, futurista e consulente aziendale sulla sicurezza informatica negli Stati Uniti, di commentare queste dichiarazioni e spiegare quanto realmente Google possa influenzare i pareri degli elettori.

- Kevin Cernekee, un ex ingegnere di Google che dichiara di essere stato inserito nella lista nera del gigante della tecnologia per la sua posizione politica, ha detto che “loro (Google) vogliono utilizzare tutto il potere e le risorse che hanno per controllare il flusso di informazione al pubblico e assicurarsi che Trump perda nel 2020”. Quanto è veritiera la dichiarazione di Cernekee?

- Google ha tenuto un incontro con centinaia di dirigenti di alto livello dopo le elezioni, la cui registrazione video è entrata in possesso di Breitbart. Basandosi sui fatti del video, non c’è dubbio che Google non voleva e non vuole Trump come presidente.

Project Veritas ha riportato di documenti interni di Google che spiegano “l’ecosistema delle news” di Google che dà all’azienda l’abilità di modellare le informazioni che vede il mondo.

- Secondo Cernekee, Google userà la censura come metodo per assicurarsi che Trump perda le elezioni, incluse la censura della pubblicità politica e l’applicazione di filtri ai risultati delle ricerche per promuovere la propria agenda politica. Da un punto di vista tecnico, quanto è realmente possibile fare una cosa del genere? Quali altri strumenti potrebbe usare Google per influenzare le elezioni.

- Google ha gli algoritmi, può dare quello che vuole per cambiare i pensieri e le percezioni per far oscillare i voti. Qualcuno stima che il risultato potrebbe essere l’alterazione di 10 milioni di voti.

- Quanto questo potrebbe costare a Google in termini finanziari?

- Non è chiaro se ci siano perdite finanziarie nell’alterare le informazioni in modo da influire sulle elezioni.

- Quanto è politicamente motivata la dirigenza di Google?

- Non è possibile fare un’affermazione generalizzata su tutta la dirigenza di qualsiasi corporazione, ma il video dell’incontro dopo le elezioni mostra centinaia manager di Google visivamente inorriditi dalle elezioni di Donald Trump. Hanno mostrato chiaramente quali siano in generale i loro sentimenti.

- In che misura le azioni di Google potrebbero influenzare i risultati delle elezioni?

- Dieci o più milioni di voti potrebbero essere modificati dall’azienda alterando gli algoritmi di ricerca e tutto questo potrebbe essere fatto in nome della giustizia sociale o di altro tipo.

La reazione di Google

Un portavoce di Google si è messo in contatto con Sputnik per rilasciare la seguente dichiarazione: "Le dichiarazioni rilasciate da questo ex dipendente insoddisfatto sono assolutamente false. Ci impegniamo a fondo per realizzare i nostri prodotti e per garantire il rispetto delle nostre policy in modo che le tendenze politiche non siano prese in considerazione. Distorcere i risultati per scopi politici danneggerebbe il nostro business e andrebbe contro la nostra mission di fornire contenuti utili a tutti i nostri utenti".