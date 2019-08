Ambasciatore Usa in Russia chiede a Trump di lasciare l'incarico

Il diplomatico intende lasciare il suo incarico il 3 ottobre, scrive il Salt Lake Tribune.

Il giornale ha pubblicato sul suo sito web una copia della lettera di Huntsman, datata 5 agosto.

"Mi dimetto umilmente dal mio incarico di ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, a partire dal 3 ottobre 2019", ha scritto Huntsman nella lettera.

Le dimissioni entreranno in vigore dal 3 ottobre in modo da dare il tempo sufficiente per la nomina e l'approvazione di un successore alla guida della missione diplomatica statunitense in Russia, ha affermato Huntsman nella lettera.

Il diplomatico ha aggiunto di aver precedentemente informato il presidente Trump e il segretario di Stato Mike Pompeo che lui e la sua famiglia desideravano tornare negli Stati Uniti dopo 2 anni di servizio all'estero "per riunirsi con la famiglia in crescita e condividere le responsabilità a casa".

Huntsman ha continuato dicendo che Washington deve continuare a ritenere la Russia responsabile del suo "comportamento minaccioso" nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Il 59enne Jon Huntsman è alla guida della missione diplomatica americana a Mosca dal 3 ottobre 2017.