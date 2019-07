Gli USA dovrebbero spaventare la Russia - rivista americana

Secondo l'autore di un articolo sulla rivista americana Foreign Policy, per scoraggiare la Russia, il prossimo presidente americano dovrà trovare un modo per fare in modo che gli USA incutano paura, cosicché Mosca smetta di "agire impunemente". Tuttavia, allo stesso tempo, Washington dovrebbe trovare un modo per ottenere la fiducia del popolo russo, osserva il giornale.

Si sottolinea che, presumibilmente, i russi considerano gli Stati Uniti una minaccia, quindi Washington non deve solo conquistare il rispetto del presidente Vladimir Putin, ma anche la fiducia delle future generazioni di russi, almeno nella misura in cui non percepiscono la politica americana come una minaccia.

Il miglioramento della diplomazia pubblica?

L'autore del materiale ha espresso l'opinione che gli Stati Uniti dovrebbero ricorrere al miglioramento della diplomazia pubblica per "esprimere onestamente preoccupazione per la situazione dei diritti umani", senza mostrare alcuna intenzione di rovesciare il governo russo, ma, al contrario, affermando apertamente che Washington non ha tale intenzione.

Tuttavia, secondo l'opinione dell’autore, anche se verranno rispettate queste regole, gli Stati Uniti non saranno in grado di cambiare la politica estera "aggressiva" di Mosca in una notte e l'allontanamento dalle attuali dinamiche nei rapporti tra i due paesi richiederà sforzi a lungo termine.

A.N.