Iran e Russia espandono la cooperazione militare

Il quartier generale delle forze armate iraniane e il ministero della Difesa russo hanno firmato un protocollo d'intesa per espandere i legami bilaterali. Come riportato dall'agenzia iraniana Mehr, lo ha dichiarato oggi il comandante della Marina iraniana Hossein Khanzadi.

Secondo Khanzadi, il documento è stato firmato durante la sua visita in Russia.

"E' il primo memorandum d'intesa di questo tipo e può essere visto come una svolta nelle relazioni tra Teheran e Mosca nel campo della difesa", ha affermato Khanzadi.

In precedenza in un'intervista all'agenzia Irna, Khanzadi aveva riferito che nel prossimo futuro la Russia e l'Iran avrebbero potuto svolgere esercitazioni navali congiunte nello stretto di Hormuz. Aveva inoltre dichiarato che Mosca e Teheran conducono negoziati per rafforzare la cooperazione di difesa nel Mar Caspio.