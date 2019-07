"È tutta colpa di Obama" - Trump non incolpa Ankara per l'acquisto degli S-400

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non incolpare Ankara per l'acquisto di sistemi missilistici antiaerei russi S-400. Secondo lui, questo accordo è stato il risultato dell'amministrazione di Barack Obama, che è stata una "vera catastrofe", riferisce Hürriyet Daily News.

La dichiarazione del presidente americano ha dimostrato ancora una volta la sua riluttanza a imporre sanzioni contro Ankara a causa di questo accordo, scrive Hürriyet Daily News.

“Non biasimo la Turchia, perché ci sono molte circostanze e molti problemi che sono comparsi durante l'amministrazione Obama. Questo si riferisce ai giorni dell'amministrazione Obama, che è stata un vero disastro", ha detto il capo della Casa Bianca.

Come spiegato dalla pubblicazione, Trump attribuisce la responsabilità dell'attuale disputa tra Washington e Ankara al suo predecessore. Dopotutto, il governo di Barack Obama ha rifiutato di firmare con la Turchia un accordo sulla fornitura di sistemi missilistici Patriot.

Le possibili sanzioni alla Turchia

Nel frattempo, pochi giorni fa, il presidente americano aveva annunciato che la Turchia sarebbe stata esclusa dal programma F-35. La partecipazione del paese al programma sarà completata nel marzo 2020.

Trump continua anche a valutare se far applicare la legge, che prevede l'introduzione di sanzioni contro le società che intrattengono rapporti commerciali con società militari-industriali russe. Secondo alcuni rapporti, in una recente riunione a porte chiuse con senatori repubblicani, il presidente ha ammesso di non voler punire la Turchia, secondo Hürriyet Daily News.

A.N.