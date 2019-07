Macron riceverà Putin il 19 agosto

Il 19 agosto si terrà un incontro tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin. Il presidente francese riceverà il suo omologo russo nel Fort de Brégançon, la residenza di Stato estiva, situato su un isolotto sulla riva del mar Mediterraneo.

“Mi sto preparando per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, che si svolgerà nel Fort de Brégançon tra poche settimane. Si terrà il 19 agosto”, ha dichiarato il Macron nel corso della trasmissione del canale televisivo BFMTV della la comunicazione di Macron con gli abitanti della città di Bormes-les-Mimosas, accanto alla quale si trova il Forte di Brégançon.

Il Cremlino ha confermato che sono in corso i preparativi per la visita ufficiale del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in Francia.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Macron ha spiegato la scelta del posto per il ricevimento. “E’ un posto comodo per lavorare, qui si può effettuare le telefonate internazionali, ricevere i leader stranieri”, ha detto il presidente francese.

Rispondendo alla domanda dei giornalisti sulle relazioni con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Macron ha dichiarato: "Continueremo a lavorare con lui nella prospettiva del vertice dei leader del G7. Ieri abbiamo tenuto un colloquio telefonico con lui".

Il 30 giugno Emmanuel Macron ha accettato l'invito di Putin per il 75° anniversario della Vittoria.

Ieri il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato i provvedimenti in risposta all’introduzione della tassa sui colossi digitali come Google, Apple, Facebook e Amazon. Dalle parole di Trump si è inteso che potrebbe essere introdotta un'imposta sul vino francese.