Voto Giappone, vince la coalizione del premier Abe

Oggi si sono svolte le elezioni ed il premier potrebbe insieme agli alleati ottenere la maggioranza dei due terzi necessaria per realizzare il suo sogno di rivedere la Costituzione pacifista. Le prime proiezioni derivano dagli exit poll mostrati dal canale giapponese NHK.

In base a quanto trasmesso dal canale, il Partito Liberal Democratico di Abe e il suo alleato minore, il partito Komeito, guadagnerebbero tra i 67-77 dei 124 seggi in ballo in questa tornata elettorale, garantendo così la maggioranza assoluta per governare.

Tuttavia per la maggioranza dei due terzi necessaria per rivedere la Costituzione, la coalizione e gli alleati devono ottenere 85 seggi in queste elezioni.

La vittoria della coalizione governativa fa diventare Abe il leader politico più longevo del Paese. A metà novembre Abe, che ha 64 anni, supererà l'attuale record di 2.886 giorni stabilito da Taro Katsura, primo ministro prima della Seconda Guerra Mondiale.