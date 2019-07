“Per l'Europa” si dimette il ministro della Difesa della Germania

"Domani chiederò la fiducia al Parlamento europeo. Indipendentemente dal risultato, mercoledì lascerò l'incarico di ministro della Difesa, per concentrare tutte le forze e lavorare per il bene dell'Europa", si legge in una nota replicata in inglese, francese e tedesco.

My decision for Europe. pic.twitter.com/axEvKXg0oG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 15 июля 2019 г.

​La cancelliera tedesca Angela Merkel ha osservato di rispettare la decisione di Ursula von der Leyen.

Secondo la Merkel, è ovvio che il ministro ha deciso di iniziare una nuova fase nella sua vita, riferisce la Reuters.

Chi esattamente prenderà il suo posto alla guida del dicastero militare tedesco non è ancora stato deciso.

Ursula Von der Leyen è candidata alla presidenza della Commissione Europea. Domani gli eurodeputati voteranno a favore o contro la sua nomina a scrutinio segreto. Allo stesso tempo si teme che la sua elezione non sia così scontata: gli eurodeputati dei Verdi hanno promesso di votare no alla sua nomina.