Netanyahu minaccia “attacco militare devastante” contro Hezbollah

In un'intervista trasmessa dal canale televisivo Al-Manar venerdì, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah ha indicato sulla mappa le più grandi città israeliane, che secondo lui sono "alla portata dei nostri razzi".

"Abbiamo ascoltato le parole di Nasrallah sui suoi piani aggressivi, dovrebbe essere chiaro che se Hezbollah commetterà questa stupidità e attaccherà Israele, condurremo con un attacco militare devastante contro loro e il Libano", ha detto Netanyahu nella riunione odierna del governo.

"A differenza di Nasrallah, non intendo rivelare i nostri piani", ha aggiunto.

Il movimento sciita libanese filo-iraniano è stato definito in Israele come il nemico più pericoloso a nord, nonostante negli ultimi anni abbia inviato una parte significativa delle sue forze in Siria per sostenere il presidente Bashar Assad.