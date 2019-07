Trump: Cina e Russia vogliono vittoria del democratico Biden alle presidenziali 2020

"Biden, un debole e inefficiente. Il presidente Xi ride di queste persone. Lo dico: i presidenti Xi e Putin, quando vanno a dormire pregano che Joe Biden o qualcuno come lui diventi presidente in modo che possano strapazzare il nostro Paese", ha dichiarato oggi Trump ai giornalisti.

Ha ricordato di aver introdotto i dazi sui prodotti cinesi, eliminando lo squilibrio commerciale con la Cina e facilitando lo sviluppo delle imprese americane in modo che Pechino non "strappi" il Paese.

In precedenza Trump ha affermato che Washington avrebbe proseguito i colloqui con Pechino sulle questioni commerciali e non avrebbe introdotto nuovi dazi sulle merci cinesi importate per un valore di 350 miliardi di dollari.

L'ultimo ciclo di negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina si è concluso a metà maggio senza successo, sullo sfondo di un nuovo aumento dei dazi americani sulle merci cinesi. Gli Stati Uniti hanno aumentato i dazi dal 10% al 25% sui prodotti importati dalla Cina pari a circa 200 miliardi $.