Premier Estonia si è opposto a restauro monumento alle SS

In precedenza lo speaker del parlamento dell’Estonia, il membro dell’EKRE Henn Põlluaas e altri membri dello stesso partito hanno sostenuto l'idea di ripristinare il controverso monumento a Lihul.

Secondo Ratas il monumento dovrebbe restare lì dove è stato portato, nel museo della lotta alla libertà a Lagedi vicino a Tallinn.

"Il monumento ai caduti in guerra non può essere utilizzato per raggiungere obiettivi politici o ideologici, penso che il suo posto sia a Lagedi", ha detto il premier in una conferenza stampa del governo di giovedì.

In precedenza, l'ambasciata russa a Tallinn ha condannato l'idea dei conservatori di restaurare il monumento, definendolo "una provocazione e un insulto alla memoria di tutti i caduti nella lotta contro la feccia nazista sul suolo estone".

La storia del monumento

Per la prima volta, un monumento raffigurante un soldato delle SS nel 2002 è stato installato nella città di Pärnu, ma è stato presto smantellato dopo una serie di proteste. Nell'agosto 2004, il monumento è stato eretto nella città di Lihula per iniziativa e a spese delle organizzazioni pubbliche estoni dei partecipanti alla Seconda guerra mondiale, che hanno combattuto dalla parte della Germania nazista. Tuttavia, sotto la pressione della comunità mondiale, il 2 settembre scorso il governo dell'allora primo ministro Juhan Parts è stato costretto a smantellare il monumento. Quindi il monumento fu inviato al Museo della lotta per la libertà nel villaggio di Lagedi vicino a Tallinn.

Nel settembre 2018, EKRE ha tenuto un evento commemorativo a Lihula vicino a una copia del monumento agli estoni che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale a fianco della Germania nazista, in onore dell'anniversario del 2004 del suo smantellamento. Come notato dagli organizzatori, una copia del monumento è stata installata solo per la durata dell'evento. Il ministero degli Esteri russo ha quindi espresso sdegno per il ripristino di un monumento ai legionari dell'Estonia SS in Estonia.