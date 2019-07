Avvenuto incontro tra ambasciatore Usa e capo di Stato Maggiore russo

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia Jon Huntsman ha discusso della situazione in Siria con il capo di Stato Maggiore russo, il generale Valery Gerasimov, nonché è stata affrontata la questione su come instaurare contatti più operativi e produttivi in ambito militare tra Mosca e Washington, ha comunicato la missione diplomatica statunitense a Mosca.

"L'ambasciatore americano John Huntsman e il capo di Stato Maggiore delle forze armate della Federazione Russa, il generale Valery Gerasimov, si sono incontrati oggi a Mosca per discutere questioni di sicurezza, tra cui la Siria, il Medio Oriente, il controllo degli armamenti, la trasparenza militare e le relazioni bilaterali in un'ampia prospettiva. Durante l'incontro sono state discusse anche le questioni relative all'instaurazione di un dialogo più operativo e produttivo nella sfera militare tra i nostri Paesi. I colloqui sono stati franchi e costruttivi".

Lo si afferma in un messaggio diffuso sui social network dall'Ambasciata americana a margine dell'incontro.