Democratico Biden sicuro, Nato scomparirà in pochi anni con rielezione di Trump

L'Alleanza Atlantica cesserà di esistere entro 4-5 anni se Donald Trump verrà rieletto per il secondo mandato. Questo avvertimento è stato fatto dall'ex vicepresidente americano Joe Biden in un'intervista alla CNN pubblicata oggi.

"Se verrà rieletto, vi prometto che la NATO non esisterà più tra quattro o cinque anni", ha detto Biden, che ambisce ad essere il candidato dei democratici alle prossime elezioni presidenziali del 2020.

"Un ex cancelliere tedesco afferma che la Germania dovrà agire da sola, in quanto non può più fare affidamento sugli Stati Uniti. Perchè noi mettiamo in difficoltà la NATO?", si chiede retoricamente l'ex vicepresidente americano.

Biden ha esortato ad impedire ad un singolo Stato "di abusare della sua posizione dominante nella regione, in Europa, e di assorbire i Paesi occidentali come durante la prima e la seconda guerra mondiale". Secondo Biden, al momento questo pericolo proviene dalla Russia.

"L'idea che noi rimarremo senza alleanze e alleati entro i prossimi 20-30 anni è piena di disastri. Come possiamo affrontare lo "Stato Islamico" senza la formazione da parte del presidente degli Stati Uniti di coalizioni da 50 o 60 Paesi?", è la domanda retorica di Biden, dopo aver accusato ancora una volta Trump di eccessiva indulgenza a beneficio delle leadership di Corea del Nord e Russia.

Trump ha ripetutamente criticato la NATO, in particolare per le quote dei finanziamenti a beneficio dell'alleanza. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto a tutti i membri dell'alleanza di rispettare il più presto possibile il vincolo delle spese militari al 2% del PIL. Ha inoltre proposto che i Paesi del patto atlantico non solo adempiano a questo obbligo, ma aumentino le spese per la difesa al 4% del PIL.