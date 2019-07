Ue condanna raid su centro migranti in Libia e chiede indagine ONU

Il comunicato della UE afferma che "l'attacco scioccante e tragico contro il centro di detenzione per profughi a Tripoli è un promemoria del prezzo del conflitto in Libia e della situazione vulnerabile dei migranti".

L'Unione Europea ha definito il raid aereo alla periferia della capitale libica un "attacco scioccante e tragico" ed ha chiesto un'indagine internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite. Lo si afferma in una dichiarazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini, del commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato Johannes Hahn e del commissario europeo per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos diffusa oggi.

"L'attacco scioccante e tragico contro il centro di detenzione per migranti a Tripoli è un promemoria del prezzo del conflitto in Libia e della vulnerabile situazione dei migranti coinvolti nella spirale di violenza in questo Paese", si afferma nella dichiarazione.

"Abbiamo ripetutamente chiesto la fine della violenza e il rispetto del diritto internazionale umanitario. L'Unione Europea si unisce alla richiesta per condurre un'indagine immediata su questo terribile attacco sotto l'egida delle Nazioni Unite".

L'agenzia Reuters aveva riferito che il centro di detenzione per migranti nella periferia orientale di Tripoli era stato colpito da un bombardamento aereo. Secondo gli ultimi dati della missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, 44 persone sono rimaste uccise nel raid, mentre oltre 130 sono i feriti. L'ufficio libico dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha stigmatizzato l'attacco sulla sua pagina Twitter, affermando che 616 persone si trovavano nel centro di detenzione al momento del bombardamento. Dopo questo tragico accaduto, l'esercito nazionale libico di Haftar e il governo di unità nazionale del premier al-Sarraj si sono accusati a vicenda dell'attacco.