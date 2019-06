Pompeo sicuro, Kim Jong-un vuole progressi nei negoziati con Usa

Durante la sua visita in Corea del Sud, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è recato nella zona smilitarizzata al confine con la Corea del Nord dove ha incontrato Kim Jong-un.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ritiene che il leader della Corea del Nord Kim Jong-un voglia fare progressi nei negoziati sulla denuclearizzazione.

"Sono partito con la consapevolezza di ritenere che Kim Jong-un voglia davvero qualcosa, qualcosa di molto significativo, che vogliamo raggiungere in modo tempestivo. Il presidente ha detto che non abbiamo fretta. Penso che sia così".

Trump è stato il primo presidente americano in carica a recarsi in visita in Corea del Nord. I colloqui tra il presidente degli Stati Uniti e il leader nordcoreano sono durati circa un'ora.