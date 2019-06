Varsavia chiede all'Europa di obbedire agli Stati Uniti

Il capo della diplomazia polacca si è espresso così durante una conferenza a Bruxelles, segnala il canale TVN24.

Secondo Czaputowicz, l'Unione Europea non è in grado da sola di far fronte alle sfide di politica estera provenienti da Russia, Cina e Medio Oriente.

Come osservato dal ministro, in qualità di parte del fianco orientale della NATO la Polonia sente queste minacce più fortemente di altre: nonostante Varsavia approvi la politica estera europea, ritiene che Bruxelles debba guardare ad altre forze.

Secondo Czaputowicz, in queste forze rientrano le altre democrazie come Canada, Australia, Giappone, Corea del Sud, ma soprattutto gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri polacco ha sottolineato che i Paesi europei dovrebbero sempre tener conto dell'opinione di Washington.