Putin commenta i risultati del G20

Lo ha affermato in una conferenza stampa a margine del summit.

Non sono state prese decisioni rivoluzionarie durante il vertice del G20, tuttavia tutti i partecipanti hanno confermato il loro impegno nello sviluppo di un'architettura globale per il commercio, ha dichiarato il presidente russo. Inoltre ha concluso che serve contrastare la diffusione di materiale terroristico-propagandistico sul web, ha aggiunto.

Incontro con Trump

I colloqui di un'ora e mezza con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono stati descritti da Putin "buoni, pragmatici e concreti."

"Abbiamo praticamente esaminato l'intera lista di questioni di reciproco interesse", ha detto Putin, sottolineando di aver discusso le relazioni economiche bilaterali, al momento in condizioni insoddisfacenti.

Inoltre il capo di Stato russo ha aggiunto che sono state affrontate le problematiche di diverse regioni del mondo.

Secondo Putin, queste consultazioni sono state utili.

Uno degli argomenti di discussione è stata la questione del trattato START-3 per la riduzione delle armi strategiche.

"Abbiamo incaricato i dicasteri diplomatici di avviare consultazioni: se queste consultazioni porteranno all'estensione del trattato START-3, non lo so ancora, è troppo presto per dirlo", ha detto Putin.

Colloqui con Theresa May

Relativamente all'incontro con la premier britannica Theresa May, secondo Putin ha sostenuto che era necessario nonostante la May sia sul punto di lasciare la guida del governo. E' stato un piccolo passo, ma in una direzione positiva, ha ritenuto Putin.

Conversazione con Angela Merkel

Con la cancelliera tedesca, Putin ha discusso in particolare la risoluzione del conflitto ucraino.