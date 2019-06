Putin spera di discutere con Trump trattati su disarmo a rischio

"Ho già detto che gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dal Trattato sulla difesa missilistica. Ora di fatto si sono ritirati unilateralmente dal Trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio, anche se questa volta hanno deciso non solo di uscire, ma di trovare il motivo nella Russia. Penso che la Russia non abbia alcun significato per loro in questo caso, perché questo teatro, il teatro militare dell'Europa, non è di grande interesse per gli Stati Uniti ora, nonostante l'espansione della NATO e nonostante il rafforzamento della NATO presso i nostri confini", - ha detto Putin in un'intervista al Financial Times, alla vigilia del vertice del G20.

Ha detto che gli Stati Uniti hanno effettivamente lasciato il Trattato INF, e ora all'ordine del giorno è il Trattato sulla riduzione delle armi offensive strategiche (Trattato START-3).

"Spero che ne parleremo con Donald se sarà possibile ad Osaka", ha detto il presidente russo.

Sull'uscita americana dal Trattato Inf Putin ha detto: "ho cercato di convincere energicamente i partner per non uscire dall'accordo, abbiamo discusso e dibattuto a lungo".

Il trattato INF

L'accordo sulla liquidazione dei missili a medio e corto raggio è stato firmato da URSS e USA nel 1987 e prevedeva la distruzione, da parte di entrambi i firmatari, del loro arsenale di missili balistici e missili da crociera basati a terra a medio (1000-5500 km) e corto (dai 500 ai 1000 km) raggio, e di non produrne, testarne e svilupparne altri in futuro.

L’uscita dal trattato da parte degli USA è legata al fatto che secondo il presidente americano Donald Trump Mosca non adempirebbe ai suoi obblighi.

La Casa Bianca ha sottolineato che Washington ha bisogno di costruire il suo potenziale nucleare. Ha notato che questo accadrà finché gli altri "non rinsaviranno". Dopodiché, gli Stati Uniti saranno pronti a fermare questo processo e persino a procedere con la riduzione delle armi. Ha spiegato che questo messaggio è indirizzato principalmente a Cina e Russia.

Mosca ha detto che avrebbe risposto specularmente se nuovi missili americani fossero stati schierati in Europa. Secondo Vladimir Putin, i paesi disposti a schierare armi statunitensi dovrebbero rendersi conto che stanno mettendo il loro territorio a rischio di un possibile attacco di rappresaglia.

Il Cremlino ha ripetutamente sottolineato che Mosca ha diverse domande nei confronti di Washington sull'attuazione del trattato da parte degli stessi americani.

In particolare, la Russia indica che gli Stati Uniti stanno schierando in una base militare in Romania e in Polonia installazioni in grado di lanciare missili da crociera tipo Tomahawk, vietati dall'accordo. Inoltre, gli Stati Uniti stanno sviluppando droni d'attacco e finanziano la ricerca sulla creazione di missili da crociera basati a terra.