Putin: serve pensare a come garantire la sicurezza della Nord Corea

"Ora non dobbiamo parlare di come disarmare la Corea del Nord, ma dobbiamo pensare a come garantirne la sicurezza incondizionata, come far sentire sicuri tutti i Paesi del mondo, inclusa la Corea del Nord e tutelati dalle norme del diritto internazionale, che sono rigorosamente seguite da tutti i partecipanti della comunicazione internazionale. Ecco a cosa si dovrebbe pensare", ha detto Putin in un'intervista al Financial Times.

"Dal fatto che riconosciamo o meno la Corea del Nord come potenza nucleare, il numero di armi nucleari non diminuirà, serve basarsi sulla realtà e la realtà è che rappresenta fondamentalmente una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale", ha aggiunto Putin.

"Ma emerge un altro interrogativo: da dove viene questo problema. Dopo i tragici eventi in Libia, in Iraq, molti Paesi avevano il naturale desiderio di garantire la propria sicurezza ad ogni costo, con ogni mezzo", ha concluso il capo di Stato russo.