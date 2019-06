Iran risponderà in modo risoluto a ulteriori violazione delle frontiere - Rouhani

"Se gli americani vogliono di nuovo violare lo spazio aereo iraniano o entrare nelle acque (iraniane), le forze armate iraniane si opporranno e daranno una risposta decisiva", ha detto Rouhani, le cui parole sono state pubblicate sul suo sito ufficiale.

Il presidente iraniano ha anche informato Macron che un drone statunitense ha violato lo spazio aereo del paese, e che gli avvertimenti delle forze di difesa aerea dell'Iran sono rimasti senza risposta, dopo di che il drone è stato abbattuto.

Rouhani ha ribadito che l'Iran non sta cercando la guerra e non intende combattere con nessuno, compresi gli Stati Uniti.

Il presidente iraniano ha anche accusato gli Stati Uniti delle crescenti tensioni in Medio Oriente.

Oggi, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di attaccare l'Iran per rappresaglia per qualsiasi aggressione di Teheran "contro qualsiasi cosa americana" dopo le dichiarazioni di Teheran sulle nuove sanzioni.

Le forze armate iraniane il 20 giugno hanno abbattuto il drone di ricognizione delle forze armate statunitensi RQ-4. Secondo la versione di Teheran, il velivolo si trovava nello spazio aereo iraniano e i suoi frammenti sono precipitati nelle acque territoriali del paese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 21 giugno ha comunicato che gli USA stavano preparando un’operazione militare che prevedeva l’attacco di tre strutture in territorio iraniano. Secondo le informazioni fornite da lui stesso, 10 minuti prima dell’inizio dell’operazione Trump avrebbe dato l’ordine di non procedere in quanto ha ritenuto la risposta non proporzionale alle azioni di Teheran.

Il 24 giugno Donald Trump ha dichiarato di aver firmato il decreto che impone "sanzioni severe" contro l'Iran.