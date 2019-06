Ambasciata russa a Londra commenta dichiarazioni anti-russe di Theresa May

"Respingiamo fermamente queste insinuazioni: queste ennesime dichiarazioni accusatorie contro la Russia non hanno nulla a che fare con fatti reali e realtà. Vorremmo sottolineare che nel caso dell'incidente di Salisbury, abbiamo a che fare con una posizione irresponsabile delle autorità britanniche, che, senza alcuna spiegazione, rifiutano cooperazione con la Russia nelle indagini sull'avvelenamento di due cittadini russi. Inoltre, l'indagine è stata condotta completamente a porte chiuse, e le circostanze del caso sono state nascoste anche dalla vittima un anno fa ad Amesbury, il cittadino inglese Charlie Rowley. Consideriamo tutto questo come un'altra conferma del fatto che il governo conservatore ha qualcosa da nascondere, dal momento che ha paura di una cooperazione aperta e onesta ", ha detto il portavoce dell'ambasciata.

Secondo lui, la stessa situazione è avvenuta con altri casi di alto profilo, tra cui la morte di Litvinenko, la morte di Boris Berezovsky, Alexander Perepilichny, Nikolai Glushkov.

"Per assicurare che i responsabili di questi e altri crimini siano assicurati alla giustizia, dei quali Theresa May si preoccupa con tante a parole, non richiede dichiarazioni politiche ed esortazioni quasi a rivedere la costituzione russa, ma un'interazione normale ed esperta delle forze dell'ordine. Vediamo che Theresa May, per il poco tempo che le è rimasto come primo ministro, non sarà in grado di discostarsi dalla sua poco promettente linea anti-russa, mirata non alla creazione, ma alla distruzione del tessuto delle relazioni tra i due paesi", ha detto il rappresentante della missione diplomatica.