Teheran non ha motivo di sottostare ad accordo nucleare unilateralmente - viceministro esteri Iran

Secondo l'agenzia di stampa Fars, l'Iran non ha alcun motivo per portare a termine gli impegni previsti dal suo accordo nucleare del 2015 senza reciprocità da parte dei restanti firmatari europei, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Abbas Araghchi.

"Guardando alle promesse che non sono state portate avanti da parte europea, non vi è alcun motivo per l'Iran di portare avanti i suoi impegni unilateralmente", ha detto Araghchi, aggiungendo: "L'Iran ha tenuto aperta la finestra della diplomazia riducendo i suoi impegni in maniera graduale".

L'Iran annuncerà una nuova riduzione dei suoi impegni nell'ambito dell'accordo nucleare il 7 luglio, ha detto il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Shamkhani.

Oggi il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di attaccare l'Iran per rappresaglia per qualsiasi aggressione di Teheran "contro qualsiasi cosa americana" dopo le dichiarazioni di Teheran sulle nuove sanzioni.

Questo è stato solo l'ultimo avvertimento da parte dell'Iran sulla riduzione degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo nucleare, dopo aver onorato l'accordo per un anno dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati da esso e hanno iniziato a imporre sanzioni.

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni "severe" all'Iran sulla sua presunta "condotta ostile" il 24 giugno. All'inizio Trump ha motivato le sanzioni con l'incidente col drone statunitense sullo Stretto di Hormuz, ma in seguito ha rivelato che alla fine sarebbero state comunque imposte.