Macron accusato di “distruggere la democrazia europea”

L'alleanza di centro-destra dell'UE è determinata a sfidare il presidente francese Emmanuel Macron nella corsa per nominare il prossimo presidente della Commissione europea, ha riferito Bloomberg, citando alti funzionari del partito.

I conservatori europei sono infuriati dopo che Macron ha rifiutato di approvare il candidato del cancelliere tedesco Angela Merkel, Manfred Weber, vice capo del suo partito gemello di centro-destra, l’Unione sociale cristiana (CSU), per succedere a Jean-Claude Juncker come capo della Commissione UE.

Secondo le fonti, il presidente francese sta cercando di minare il ruolo dei conservatori, nonostante abbiano vinto il maggior numero di seggi nel prossimo Parlamento Europeo.

Daniel Caspary, capo della delegazione conservatrice tedesca al Parlamento europeo, ha accusato Macron di assumere una posizione "anti-tedesca" e di "fare tutto il possibile per distruggere la democrazia europea" opponendosi alla candidatura di Weber.

"Stiamo lottando per mantenere intatto il processo del candidato principale e per avere Manfred Weber come presidente della Commissione europea", ha detto Caspary a Der Spiegel.

La favorita della Merkel come futuro cancelliere e attuale leader della del CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha anche ribadito che il partito conservatore "starebbe a fianco di Manfred Weber" nonostante altri paesi dichiarino di no.

© AP Photo / Thibault Camus Emmanuel Macron e Angela Merkel

Dopo che la sua candidatura ha subito un duro colpo venerdì, Weber ha invitato i deputati a respingere le decisioni prese nelle "stanze sul retro dei diplomatici" in un'intervista a Die Welt.

"I cittadini hanno inviato un chiaro segnale votando alle elezioni europee. L'affluenza è aumentata in maniera massiccia, in alcuni punti è raddoppiata. Sarebbe molto deludente ora se le decisioni importanti nell'UE si svolgessero nelle stanze sul retro dei diplomatici. Ora tocca ai deputati. Spero davvero che i socialisti e gli eurodeputati liberali mostrino di rappresentare la democrazia parlamentare in Europa. Sarebbe tragico se mettessero l'interesse di alcuni capitali al di sopra degli interessi di un forte Parlamento eletto di recente eletto", ha affermato.

Dopo il voto del venerdì, Macron ha chiarito di non essere contrario a una "candidatura tedesca", sarebbe stato felice di sostenere la Merkel, e ha aggiunto che non pongo il "veto ai candidati perché appartengono a un partito politico", invece li blocca in base alla mancanza di competenze richieste per il lavoro.

"È stato chiaro stamattina che non c'era la maggioranza per il signor Weber. Questo passo è stato necessario considerando il livello di tensione che avevamo raggiunto a causa di questa ossessione per un'organizzazione di partito che non si adattava alla realtà democratica dell'Europa. Non ho nulla contro una candidatura tedesca. L'ho detto e non scherzavo, se il cancelliere (la Merkel) si fosse candidata, l'avrei sostenuta, perché penso che lei abbia le qualità, le capacità per essere un ottimo presidente della Commissione. Non è quello che vuole, lo rispetto molto profondamente", ha spiegato.

In base alle norme UE esistenti, gli Stati membri scelgono chi dirigerà la commissione al posto del presidente uscente Jean-Claude Juncker e il Parlamento europeo dovrà rendere pubblica tale scelta.

Macron ha premuto a lungo per abbandonare il cosiddetto sistema Spitzenkandidat, che è stato utilizzato per la prima volta per nominare Juncker nel 2014 e che stabilisce che il candidato principale del più grande partito del Parlamento europeo è idoneo per il posto.

Il presidente francese, dal canto suo, sostiene un altro sistema che consentirebbe di dare la possibilità ai capi di Stato dell'UE il diritto di scegliere il presidente della Commissione.

Dopo aver fallito nel selezionare un candidato la scorsa settimana, i principali funzionari dell'UE hanno deciso di riunirsi di nuovo il 30 giugno per fare un altro tentativo.