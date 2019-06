Macron: Trump dovrebbe chiarire la sua posizione sull'Europa e sulla Brexit

Il presidente francese Emmanuel Macron, in un'intervista al New Yorker, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe chiarire la sua posizione sull'Europa, e in particolare sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

"Indubbiamente, c’è qualche incertezza, specialmente se si guarda alla posizione di Trump sulla Brexit e al fatto che sostiene l'idea di una Brexit dura. Penso che dovrebbe chiarire la sua posizione sull'Europa", ha detto Macron.

In precedenza, Trump ha espresso rammarico per il fatto che l'Unione Europea abbia assunto una "posizione inflessibile" sulla Brexit. Ha anche ricordato che, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'Unione Europea si comporta come un "partner commerciale difficile", ma ha osservato che "questo cambierà".

Il Regno Unito lascerà l'UE il 31 ottobre 2019, ma ora il partito conservatore al governo è impegnato a discutere l'elezione di un nuovo leader, che sarà annunciato a luglio, quindi il parlamento andrà in vacanza fino all'inizio di settembre. Di conseguenza, qualsiasi lavoro per risolvere la situazione intorno alla Brexit può iniziare non prima della prima metà di settembre.

Il parlamento britannico ha già respinto quattro volte l'accordo con l'UE sulla Brexit. Bruxelles, dal canto suo, ha affermato che è impossibile introdurre ulteriori cambiamenti al documento.