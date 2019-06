Molti paesi a favore di risoluzione per ritorno della Russia nell’APCE

Lunedì, l'APCE dovrebbe prendere in considerazione il progetto di relazione del parlamentare belga Petra de Sutter, nel quale si propone di concedere alle delegazioni (inclusa la Russia) non rappresentate in precedenza di partecipare alla sessione.

Si prevede che ci sarà l’elezione del Segretario Generale del Consiglio d'Europa e dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Kox ha aggiunto che il rapporto di De Sutter era in linea con le precedenti decisioni dell'assemblea.

Ha ricordato del rapporto di aprile dell’APCE, in cui per la prima volta dal 2014 la Russia è stata invitata a formare una delegazione per partecipare alla sessione. Kox ha anche ricordato la dichiarazione adottata a Helsinki durante la riunione del Consiglio dei ministri.