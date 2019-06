Bolton: presidente Trump non vede l'ora di incontrare Putin ad Osaka

Il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale ha inoltre auspicato il successo dei colloqui trilaterali Russia-USA-Israele a Gerusalemme sul Medio Oriente.

Il presidente americano Donald Trump non vede l'ora di incontrare il presidente russo Vladimir Putin al vertice del G20 in Giappone. Lo ha dichiarato oggi il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Bolton durante un incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.

"Il presidente Trump non vede l'ora di incontrare il presidente Putin al prossimo vertice del G20 ad Osaka, in Giappone", ha detto Bolton.

Il consigliere di Trump è arrivato ieri a Gerusalemme per prendere parte ai colloqui trilaterali con il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Nikolay Patrushev e il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano Meir Ben-Shabbat di lunedì 24 e martedì 25 giugno.