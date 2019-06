La promessa della Casa Bianca ad Israele: l'Iran non avrà mai armi nucleari

Teheran non cerca la pace, ha affermato convinto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton durante un incontro con il premier israeliano Netanyahu.

L'Iran non dovrebbe dotarsi di armi nucleari, ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano John Bolton in un incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.

"L'Iran cerca di acquisire armi nucleari, ci sono segnali che dimostrano che l'Iran non cerca la pace. Come detto in precedenza dal presidente americano Donald Trump, il nostro esercito è pronto ad essere inviato, è il migliore del mondo. L'Iran non può avere armi nucleari", ha detto Bolton, le cui parole sono state riportate dalla radio israeliana Kan.

Netanyahu ha risposto che secondo Israele, la politica aggressiva dell'Iran si è intensificata "immediatamente dopo che le sanzioni contro Teheran sono state revocate a margine della firma dell'accordo nucleare".

Ieri, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che lunedì prossimo scatterà la maggiorazione delle sanzioni contro l'Iran.