Putin: USA decidano da soli se sviluppare rapporti con la Russia

"Non so, lasciamo che lo decidano lì se serve sviluppare le relazioni con la Russia o no. Occorre il dialogo, siamo pronti. Se non serve aspetteremo che maturino", ha dichiarato Putin sul canale NTV.

La struttura del sistema politico americano non consente al presidente Donald Trump di realizzare molte cose, ha osservato il presidente russo Vladimir Putin.

"Ma vediamo che il sistema è organizzato in modo tale che molte cose che vorrebbe fare non possono essere fatte, anche se, ovviamente, molto dipende dalla volontà politica", ha dichiarato Putin, rispondendo alla domanda se secondo lui lo stesso Trump prende decisioni.

"Sì, certamente", ha affermato il capo di Stato russo.

In precedenza, il presidente russo ha affermato che la Russia è pronta a un dialogo con gli Stati Uniti tanto, quanto gli americani sono pronti a dialogare con i russi.