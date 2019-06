Putin dice sì allo stop dei voli civili in Georgia

Il capo di Stato russo ha inoltre disposto di garantire il ritorno in patria dei concittadini che si trovano temporaneamente nel vicino Paese caucasico.

Inoltre il presidente ha raccomandato ai tour operator di non vendere viaggi in Georgia finchè resterà in vigore il divieto.

In Georgia sono scoppiate le proteste ed i disordini dopo che a seguito di un evento interparlamentare un deputato della Duma russa ha preso come da protocollo il posto che di solito occupa il presidente del Parlamento georgiano.