Teheran smentisce avviso di Trump su imminenti raid in Iran

In precedenza la Reuters aveva riportato che con l'intermediazione dell'Oman Washington aveva avvisato le autorità iraniane di imminenti attacchi aerei.

L'agenzia aveva aggiunto che Teheran aveva fatto sapere reagendo al messaggio di Trump che qualsiasi attacco contro l'Iran avrebbe avuto conseguenze a livello regionale ed internazionale e le decisioni sarebbero state prese dalla massima autorità dello Stato iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei.

Teheran ha riferito che Donald Trump non ha inviato alcuna notifica su un imminente attacco, ha dichiarato il portavoce del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran Keivan Khosravi in un'intervista all'agenzia di stampa locale IRIB.

Nella giornata di ieri il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica aveva riferito che i militari iraniani avevano abbattuto un drone americano nel Golfo Persico. Secondo le forze di sicurezza iraniane, il velivolo aveva violato lo spazio aereo nazionale.

A sua volta il comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti ha dichiarato che gli iraniani hanno abbattuto il drone nello Stretto di Hormuz nello spazio aereo internazionale.

Trump ha definito l'accaduto "un grave errore dell'Iran".