USA propongono nuovo metodo per ridurre la dipendenza dell’Europa dalla Russia

Il documento afferma che molti alleati degli Stati Uniti nell'alleanza continuano ad usare armi sovietiche, che li obbliga ad acquistare pezzi di ricambio per questa attrezzatura da Mosca, e questi paesi non hanno risorse finanziarie per acquistare nuove attrezzature militari.

Inoltre, il documento afferma che ciò influisce negativamente sulla loro interazione con la tecnologia statunitense e crea difficoltà per l'esercito americano. Rileva inoltre che gli Stati Uniti dovrebbero aiutare gli alleati dell'alleanza a causa del ritorno della di una Russia "aggressiva".

Il disegno di legge menziona i paesi che hanno aderito alla NATO dopo il 1 marzo 1999. Questo criterio interessa paesi come Albania, Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Repubblica ceca ed Estonia.

Se il disegno di legge verrà approvato, il prestito sarà fornito per un periodo non superiore a 12 anni e il sostegno finanziario sarà fornito solo dopo che il Segretario di Stato americano avrà confermato che un particolare membro dell'alleanza intende aumentare le spese militari al due per cento del PIL e condivide anche "valori democratici".